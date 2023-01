Sampdoria – Napoli, i convocati di Spalletti: Bereszynski c’è

Sampdoria – Napoli: i convocati di Spalletti. La Sampdoria e il Napoli si affronteranno nella 17ª giornata di Serie A.

Dopo la pausa per i Mondiali e le festività natalizie, la Sampdoria ha ottenuto un importante risultato nella corsa alla salvezza, espugnando il campo del Sassuolo. Al contrario, il Napoli ha perso di misura contro l’Inter, facendo avvicinare le dirette inseguitrici in classifica. I convocati ufficiali del Napoli per la sfida contro la Sampdoria includono il neo acquisto Bereszynski.