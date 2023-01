L’Inter contro l’arbitro Sacchi. Varriale: “Proteste giuste, che errore”. Ai brianzoli manca un rigore

Moviola Monza-Inter, in nerazzurri protestano per un gol non dato ad Acerbi. Sacchi non fischia rigore ai brianzoli.

Ci sono due episodi da moviola importanti in Monza-Inter. Nel primo caso non viene fischiato un calcio di rigore ai brianzoli, ma è il secondo che fa molto discutere. Ma cosa è successo sul gol annullato ad Acerbi? Il tutto nasce dagli sviluppi di un calcio di punizione a favore dell’Inter: Durante questa azione, c’è stato un contatto tra Gagliardini e Pablo Marì in area di rigore, che ha portato il direttore di gara a fermare il gioco, ancora prima che arrivasse la deviazione di Acerbi e che la palla finisse alle spalle del portiere avversario.

Monza-Inter: moviola gol Acerbi

Tuttavia, a far cadere Pablo Marì non è stato Gagliardini, ma il compagno di squadra Izzo, il quale ha inciampato sulla gamba destra di Marì. L’arbitro Sacchi ha fischiato fallo contro l’Inter e quindi l’azione è stata fermata, ancora prima che arrivasse il colpo di testa.

Perché non è intervenuto il Var in Monza-Inter? Visto che il fischio dell’arbitro Sacchi è arrivato ancora prima che Acerbi colpisse il pallone, la sala Var non è potuta intervenire su questo specifico episodio.

Sul caso di Acerbi è intervenuto anche Enrico Varriale che sui social ha scritto: “La protesta dell’Inter sul gol annullato a Acerbi ci sta perché non era fallo e il fischio dell’arbitro Sacchi è stato frettoloso e sbagliato. Episodio analogo 3 giorni fa in Cremonese-Juve con Ayroldi che ha negato un gol valido ai padroni di casa, ma se ne è parlato molto meno“.

Un altro episodio da moviola di Monza-Inter riguarda un rigore non fischia per presunto fallo di Acerbi su Ciurria. Le gambe dei due si incrociano, i replay mostrano che il fallo può esserci ma non viene fischiato.