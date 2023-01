Monza-Inter: Inzaghi sbotta: “Noi penalizzati”

Simone Inzaghi dopo Monza-Inter protesta contro l’arbitro Sacchi per il gol tolto ad Acerbi: “Siamo stati penalizzati”.

Il tecnico dei nerazzurri ha commentato il pareggio con il Monza, arrivato grazie ad un gol di Caldirola nel finale. Simone Inzaghi dice: “Siamo davvero molto arrabbiato perché c’è stato un grave errore contro l’Inter. Due giocatori inciampano tra di loro e l’arbitro fischia fallo contro di noi. È stato un errore davvero molto grave. Peccato anche per il palo di Lautaro Martinez“.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Al momento risulta davvero complicato analizzare il pareggio dell’Inter contro il Monza. Anche perché dopo cinque anni di Var è davvero brutto pareggiare così“. Ma nell’episodio specifico il Var non poteva intervenire, visto che l’arbitro Sacchi ha fischiato prima che Acerbi colpisse il pallone. L’allenatore ha poi ammesso qualche colpa della sua squadra: “Purtroppo in trasferta concediamo troppo, è un dato di fatto. Chiaramente sul secondo gol si doveva difendere meglio, ma ripeto che è un qualcosa che non ci doveva essere. È un pareggio che ci rallenta, ma ci deve fare andare avanti e sapere che questa sera siamo fortemente stati penalizzati. Anche nel primo, triplichiamo e prendiamo un inserimento che non dovevamo. Bisognava difendere meglio“.