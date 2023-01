Izzo pareggia Monza-Inter e urla: “Forza Napoli” – VIDEO

Il Monza pareggia con l’Inter, sui social Armando Izzo urla in una diretta: “Forza Napoli”. Il video diventa virale sul web.

Monza-Inter termina 2-2 al termine del match c’è grande euforia negli spogliatoi dei brianzoli. Mentre in casa Inter si recrimina, con Inzaghi che protesta contro l’arbitro Sacchi per il gol non convalidato ad Acerbi.

La festa è in casa Monza, con il napoletano Izzo che sui social urla: “Forza Napoli”. Evidentemente il difensore è felice per aver fermato i nerazzurri che sono una delle squadre in lotta per lo scudetto proprio con il Napoli.