CORSPORT – Napoli vuole subito Ounahi: contatti con l’Angers. Ecco le condizioni

Calciomercato Napoli, Azzedine Ounahi dell’Angers obiettivo per gennaio. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli vogliono chiudere subito.

Il Napoli nella giornata di ieri ha ufficializzato Bartos Bereszynski ma il mercato a gennaio non si ferma. C’è un obiettivo concreto e si chiama Azzedine Ounahi. Una pista che Giuntoli segue da ben prima che cominciasse il Mondiale in Qatar. L’esplosione del centrocampista marocchino ha solo acceso i riflettori sul giocatore, che ora viene seguito anche dai top club europei. Al termine della rassegna iridata lo stesso Ounahi ha detto chiaramente di prendere in considerazione la possibilità di lasciare la Ligue 1, quindi c’è più di una possibilità che lasci il suo attuale club.

Ounahi dell’Angers obiettivo di calciomercato del Napoli

Al momento per il giocatore c’è la fila ed il Napoli deve sfidare Leicester e Marsiglia, ovvero le due squadre più interessate a chiudere subito l’affare con l’Angers. Ad Aurelio De Laurentiis non piace partecipare ad aste, quindi non ne farà.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il Napoli vuole già nel calciomercato gennaio Ounahi ed offre all’Angers 15 milioni di euro più bonus. Si arriverebbe facilmente a 20. Il club francese chiede almeno 25 milioni di euro e spera che si scateni un’asta intorno al proprio giocatore. La SSCN sarebbe pronta a lasciare anche Ounahi all’Angers fino a fine stagione e si tiene pronta la sua offerta nel caso la situazione dovesse cambiare. Al momento non c’è più quella frenesia intorno al centrocampista marocchino. Terminato il Mondiale è leggermente scemato anche l’interesse, perché i top club non hanno fretta di chiudere per gennaio. Giuntoli, invece, vuole anticipare il colpo di mercato ben sapendo che a giugno il prezzo del giocatore potrebbe lievitare ulteriormente qualora società di Premier League o grandi club come Barcellona, Bayern e Real Madrid, dovessero entrare in scena.