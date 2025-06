Stramaccioni: «De Bruyne è un colpo che cambia la Serie A. Napoli da scudetto, ora serve un esterno»

Il colpo De Bruyne non è solo una notizia per il Napoli: è un segnale alla Serie A. Lo dice chiaramente Andrea Stramaccioni, ex allenatore e oggi voce tecnica di Dazn, che in un’intervista rilasciata a Gennaro Arpaia per «Il Mattino», commenta entusiasta l’arrivo del campione belga all’ombra del Vesuvio.

«Onestamente non me l’aspettavo – spiega Stramaccioni – De Bruyne ha giocato quasi sempre titolare in Premier e in Champions, è stato protagonista nei big match del City. Vederlo ora in Serie A, a Napoli, è una sorpresa meravigliosa».

“Perfetto per la Serie A, fisicamente integro”

A chi pone dubbi sull’età, l’ex tecnico replica secco: «Ha 33 anni, ma è integro, maturo, professionista esemplare. Non avrà più gli strappi devastanti di qualche anno fa, ma è uno che si allena duro e cura ogni dettaglio. In Serie A farà benissimo».

E poi, l’intesa umana può facilitare tutto: «Ha con sé l’amicizia vera con Lukaku e il supporto di Mertens, che gli ha parlato molto bene di Napoli. L’adattamento sarà naturale».

Conte, Napoli e scudetto: “Tutte le carte in regola”

Per Stramaccioni, il Napoli è già una delle favorite: «È campione in carica e si sta rinforzando come promesso da De Laurentiis. Stavolta non ci sono le incertezze post-Spalletti. Conte è un numero uno nella gestione del gruppo, in Italia non ha rivali: lo ha dimostrato alla Juve, all’Inter e lo farà anche a Napoli».

“De Bruyne cambia tutto anche in campo”

Secondo quanto riportato da «Il Mattino», Stramaccioni è convinto che l’arrivo del belga modificherà gli equilibri tecnici: «Il Napoli non aveva in organico un centrocampista offensivo con queste caratteristiche: visione di gioco, palleggio, assist, finalizzazione, carisma. È un leader a 360 gradi, ma dovrà essere gestito con attenzione. Farlo giocare sempre non conviene. Meglio dosarlo per farlo rendere al massimo».

“Serve un esterno offensivo per completare la rosa”

«Se Conte ripartirà dal 4-3-3 o da un modulo con due ali, servirà un altro esterno offensivo abile nell’uno contro uno. Il Napoli ha tante frecce nel suo arco, ma lì può aggiungere qualcosa. È una squadra solida, verticale, compatta. A me piace molto».

“Kevin, Romelu… manca solo Dries”

A chiusura, una battuta affettuosa: «Con De Bruyne e Lukaku a Napoli, manca solo Mertens per completare il trio belga. Chissà… Una maglia a Dries la darei sempre».