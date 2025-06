Gazzetta dello Sport: “Obiettivo doppia squadra per Conte”

È il giorno della rivoluzione azzurra, e si è accorto anche il mondo. La Premier League ha celebrato via social il colpo De Bruyne, immortalando l’immagine di un derby di Manchester con McTominay e KDB ora “ricomposti” in maglia Napoli. Come racconta Vincenzo D’Angelo su «la Gazzetta dello Sport», Antonio Conte ha detto sì al progetto di Aurelio De Laurentiis proprio perché ha percepito l’ambizione reale di aprire un ciclo vincente.

Il Napoli si muove per costruire una rosa da 22 titolari, con una qualità sufficiente per tornare a lottare per lo scudetto e andare lontano in Champions League. L’obiettivo: non avere più “campioni di passaggio”, ma campioni attratti dalla progettualità.

Musah e Juanlu: ecco i prossimi due colpi

Dopo la firma di De Bruyne, il prossimo sarà Yunus Musah: affare in chiusura da 25 milioni con il Milan, bonus inclusi. La firma potrebbe arrivare entro il weekend. In parallelo, il ds Giovanni Manna è volato a Siviglia per definire l’arrivo del terzino Juanlu Sánchez, classe 2003 della Spagna U21: 15 milioni l’offerta, 20 la richiesta del Siviglia, ma l’accordo con il giocatore è già chiuso. Si respira ottimismo: l’idea è farne l’alternativa a Di Lorenzo nel nuovo assetto modulare di Conte.

Difesa: Chalobah e Beukema nel mirino

In difesa, resta prioritario l’acquisto di un centrale. Il primo nome è Beukema, ma il Bologna chiede tanto. Ecco allora l’alternativa concreta: Trevoh Chalobah del Chelsea, già seguito in passato. Il Napoli, che secondo «la Gazzetta dello Sport» vuole sempre più “trasformarsi in un club da Premier”, potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni.

Centrocampo: oltre Musah, c’è anche Ferguson

Oltre a Musah, la mediana vedrà altri innesti. Lee Kang-in del PSG è un obiettivo concreto. Ma la vera scommessa è Lewis Ferguson, regista del Bologna e ritenuto il sostituto ideale di Anguissa, che ha chiesto la cessione. Lobotka ha diversi estimatori e anche Rrahmani è in bilico: sirene arabe anche per lui.

Attacco: Lucca vice Lukaku, esterni in arrivo

In avanti sarà vera rivoluzione. Conte vuole un attacco funzionale al suo calcio: via libera a due rinforzi. Il centravanti scelto è Lorenzo Lucca, reduce da una buona stagione all’Udinese. Conte lo stima da tempo e lo considera il profilo giusto per alternarsi con Lukaku. L’italiano serve anche per le liste UEFA.

Sugli esterni, invece, i nomi sono tanti: Ndoye (Bologna), Nusa (Lipsia), Jesus Rodriguez (Betis). Raspadori potrebbe restare ma non è esclusa una sua partenza in cambio di uno dei profili sopra. Come riporta ancora Vincenzo D’Angelo su «la Gazzetta dello Sport», Manna è già in missione a Siviglia, pronto a chiudere anche su questo fronte.

Un Napoli da sogno

Conte vuole una rosa ampia, pronta, adatta a cambiare modulo e identità in corsa. De Laurentiis ha abbracciato la sua visione e lo ha dimostrato con il colpo De Bruyne. Ma non si fermerà. Il Napoli vuole essere l’epicentro del calcio europeo dell’estate 2024. E tutto lascia pensare che ci riuscirà.