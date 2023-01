A Roma sono sicuri: “Mourinho a Napoli consapevole di fare punti”

A Roma sono sicuri che Josè Mourinho va a Napoli consapevole di fare punti allo stadio “Diego Armando Maradona”

I tifosi della Roma ci credono. Sui social, i supporters giallorossi aspettano infatti con grande attesa il big match tra Napoli e Roma, in programma domenica 29 gennaio alle 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Tanti i temi della partita, tra tutti il duello tra Luciano Spalletti e Josè Mourinho. Oggi la redazione di VoceGiallorossa riporta le parole dei tifosi della Roma sui social: “Si va al Maradona consapevoli di poter far punti […] La Roma, apparentemente ferma, è riuscita a fare meglio di tutte in queste prime gare dell’anno nuovo”.

I tifosi giallorossi caricano la Roma in vista del big match di Napoli

I giornalisti romani ritornano sulla gara d’andata che il Napoli vinse con il minimo scarto, grazie al grande goal di Victor Osimhen sull’assist pregevole di Matteo Politano: “All’andata finì 1-0 per la banda Spalletti, grazie a un gol capolavoro di Osimhen ma Mourinho, a modo suo, aveva imbrigliato le armi partenopee, tanto che Karsdorp, prima di essere condannato per alto tradimento, giocò una delle sue migliori partite in giallorosso. Adesso, la Roma vedrà Napoli e poi chissà come andrà a finire questa volta...”.