Al Gambrinus esposto il calco del piede sinistro di Maradona – VIDEO

Al Gran Caffè Gambrinus di Napoli è stato esposto il calco del piede sinistro di Maradona. Il sindaco Manfredi: “Attirerà turisti“.

L’opera è stata donata da Stefano Ceci ed è stata esposta all’interno del famoso bar di via Chiaia a Napoli. “È sicuramente una iniziativa molto positiva ed una ulteriore attrazione per i turisti e per le tante persone che arrivano a Napoli per visitare la nostra città” ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi alla presentazione dell’opera d’arte al Gran Caffè Gambrinus.

Manfredi, di fede juventina, ha detto: “Mi sto convertendo al tifo napoletano? Io sono un grande tifoso di Napoli, l’ho detto dall’inizio e sicuramente sono il primo tifoso di Napoli“. Alla presentazione del calco c’era anche l’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino.

Il calco del piede di Diego Armando Maradona al Gambrinus è un’altra delle opere d’arte dedicata al fuoriclasse argentino. A Napoli c’è già la statua allo stadio che porta proprio il nome di Maradona. Ma come dimenticare i quartieri Spagnoli che sono una meta di culto laico su quello che è l’universo legato al Pibe de Oro. Ma oltre le statue ed i ricordi, quello che non finirà mai è sicuramente l’amore dei napoletani per il fuoriclasse argentino.

Il giocatore più forte di tutti i tempi ha vestito la maglia azzurra e l’ha difesa anche dagli attacchi del nord. Con lui Napoli ha gioito alla grande e quelle emozioni resteranno sempre nel cuore dei tifosi del Napoli, ma non solo perché Maradona era un cittadino napoletano a tutti gli effetti e tutti gli vorranno sempre un bene infinito.