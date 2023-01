Ferlaino: “Il Napoli ha già vinto lo scudetto, vi spiego perché”

Corrado Ferlaino abbandona la scaramanzia e dice: “Il Napoli ha già vinto lo scudetto, oramai è una pura formalità“.

L’ex presidente commenta la sconfitta degli azzurri in Coppa Italia contro la Cremonese: “È assurdo che una squadra già così impegnata come il Napoli debba affrontare anche la Coppa Italia il martedì. Io credo che sia stato un bene che la squadra di Spalletti sia stata eliminata da questa competizione“.

Scudetto Napoli: le parole di Corrado Ferlaino

L’ex numero uno della SSCN pensa in positivo e vede il tricolore già stampato sulle maglie della squadra di Spalletti. Attualmente il Napoli è primo in classifica con nove punti di vantaggio sul Milan e dieci sulla coppia formata da Juventus e Inter.

“Sono sicuro che il Napoli ha già vinto lo scudetto, è una pura formalità il resto del campionato” dice Corrado Ferlaino. L’ingegnere spiega anche il motivo di tanta sicurezza, proprio lui che è sempre molto scaramantico: “Sono così convinto perché il Napoli ha un ottimo margine di vantaggio sulle altre squadre. Inoltre club come la Juve hanno avuto tanti infortuni e le inseguitrici hanno anche sbagliato la campagna acquisti. Tutto è favorevole al Napoli per la vittoria del titolo“.

Ma Ferlaino non crede però ad un cambiamento radicale della città dopo una grande vittoria: “Io ho vinto due scudetti a Napoli, ma non sono cambiate grandi cose. In ogni caso questo è compito del sindaco“. Gli azzurri sono chiamati a riprendersi subito dopo la sconfitta con la Cremonese. Dovranno farlo contro un’altra squadra in difficoltà come la Salernitana. Un match che può nascondere tante insidie, come dimostrato proprio il match contro la squadra di Ballardini.