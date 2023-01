Calaiò: “Napoli non sottovalutare la Salernitana, avrà il coltello tra i denti”

Emanuele Calaiò commenta la sconfitta del Napoli con la Cremonese e si proietta verso la sfida di Serie A con la Salernitana.

L’ex attaccante del Napoli non fa drammi per la sconfitta del Napoli in Coppa Italia, ma invita tutti alla prudenza anche in vista delle prossime partite. Gli azzurri di Luciano Spalletti nella 19sima giornata di Serie giocheranno con la Salernitana, squadra che sarà allenata ancora da Davide Nicola, nonostante un primo esonero da parte di Iervolino.

La Salernitana è reduce da una sconfitta 8-2 con l’Atalanta e vive una situazione molto complicata. L’occasione sembra favorevole al Napoli che sta recuperando pure Kvaratskhelia. Ma Calaiò ai microfoni di Radio Goal invita tutti a restare calmi: “Sicuramente il Napoli ha tutte le carte in regola per battere la Salernitana. Dal punto di vista tecnico è superiore, ma non deve fare l’errore di sottovalutare l’avversario, come ha fatto con la Cremonese“.

Calaiò su Salernitana-Napoli, ha aggiunto: “Spalletti ed i suoi calciatori troveranno un ambiente ostico. Ci tengono molto a vincere la partita contro il Napoli e ci sarà uno stadio Arechi carico. Inoltre la Salernitana avrà il coltello tra i denti e vorrà fare una super prestazione per ritornare a fare subito punti e scacciare la crisi“.

La Salernitana in Serie A non vince da sei partite: in questi turni ha racimolato solo 2 punti, quelli con la Cremonese e con il Torino, poi sono arrivate quattro sconfitte con Fiorentina, Monza, Milan e Atalanta.