Caos Salernitana: con il Napoli l’allenatore sarà ancora Davide Nicola

Davide Nicola è ancora l’allenatore della Salernitana, sarà lui a guidare la squadra nella sfida di Serie A col Napoli.

Sarà un Nicola bis quello alla Salernitana, dato che il tecnico era stato allontana dal presidente Iervolino, che poi lo ha richiamato alla guida della squadra campana. Un vero e proprio caos quello che si è vissuto a Salerno in queste ore dopo la sconfitta 8-2 contro l’Atalanta. La squadra è rimasta qualche giorno senza guida tecnica, addirittura si parlava dell’arrivo di Benitez alla Salernitana. Poi ci sono stati contatti con Semplici.

Nicola allenatore per Salernitana-Napoli

Ma la situazione poi è cambiata. Una spiegazione è arrivata dallo stesso Davide Nicola che sui social ha pubblicato una lettera: “Vi racconto la verità. Nella giornata di ieri ho ricevuto una telefonata dal presidente Iervolino che con i suoi modi, sempre amabili e gentili, mi ha spiegato le ragioni della sua decisione che ha preso con amarezza ma che doveva segnare la discontinuità dopo la bruttissima partita a Bergamo contro l’Atalanta. Ho fatto subito mea culpa, assumendomi tutte le responsabilità di una prestazione non adeguata e della conseguente pesante sconfitta. Perché credo in questa quadra così come negli uomini che la compongono, così come credo nella grande Società che ha alle spalle“.

Poi Nicola, che siederà sulla panchina della Salernitana col Napoli, aggiunge: “Ho chiesto con tutte le mie forze al Presidente di rivedere il provvedimento di esonero, sapendo di toccare le corde di un animo umano che ha profonda sensibilità per capire e vuole fortemente costruire un calcio diverso. Perché amo Salerno e credo ciecamente in questo progetto. ‘Storie di uomini che fanno grandi cose’: così ci ha sempre detto il Presidente, che – come ho sempre riconosciuto – è stato il principale artefice della salvezza della passata stagione. È lui ad averci inculcato passione, personalità e ferocia nel raggiungere cose impossibili. È lui che crede fortemente che quando gli uomini tirano tutti verso la stessa direzione sono capaci di cose straordinarie. E io di cose straordinarie già gliene ho viste realizzare tante.

Dalla sua prodigiosa impresa nel mondo della formazione, ai suoi sorprendenti progetti nel campo dell’editoria fino agli stravolgimenti in pochi mesi anche del mondo calcio. Questi sono gli uomini a cui non voglio rinunciare, ringrazio il Presidente di avermi chiamato, questa è la dimostrazione che il calcio nuovo è un calcio di passione e di cuore e per questo VOGLIO ripagare la sua fiducia con tutte le mie forze e con tutta la passione che ho. Con la direzione sportiva guidata da Morgan De Sanctis, che ringrazio per la mediazione senza la quale questa operazione non sarebbe stata possibile, ci aspettano settimane di lavoro durissimo e di confronto continuo per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Ora ripartiamo insieme, TUTTI, e raccontiamo un’altra straordinaria storia di calcio, restituendo alla tifoseria granata la stessa passione e lo stesso senso di appartenenza che ci dimostra incondizionatamente. Questa è Salerno, questa è la Salernitana: molto più di una squadra di calcio“.