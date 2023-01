Radio Ufficiale: “Gollini arriva al Napoli, ecco i tempi”

Pierluigi Gollini verso il trasferimento al Napoli, il portiere arriva in prestito dall’Atalanta. Salvatore Sirigu alla Fiorentina.

Ultime novità di calciomercato per il Napoli. Gli azzurri sono vicinissimi a chiudere l’affare con l’Atalanta, proprietaria del cartellino di Gollini che oggi è alla Fiorentina. Il portiere rientrerebbe dal prestito per passare subito al Napoli e fare il secondo portiere dietro ad Alex Meret. Contestualmente Salvatore Sirigu si trasferirebbe alla Fiorentina.

Valter De Maggio attraverso al radio ufficiale del Napoli dice: “Lo cambio di portieri tra Napoli e Fiorentina, che coinvolge anche l’Atalanta, resta in piedi. A quanto ne so il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta parlando con l’agente di Gollini. Beppe Riso sta lavorando per il trasferimento di Gollini al Napoli, via Atalanta che è proprietaria del Cartellino“.

Poi il giornalista definisce anche i tempi di arrivo di Gollini in maglia azzurra, con Sirigu alla Fiorentina: “Secondo le notizie che ho a disposizione lo scambio si farà ma dopo la partita Salernitana-Napoli“.

Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando pure su un possibile arrivo di Ounahi, giocatore marocchino che piace molto al club azzurro. Il giocatore è di proprietà dell’Angers, ma il Napoli vuole tentare il colpo già durante il mercato di gennaio.