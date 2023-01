Iezzo si fa una risata: “Guardate altri sport”. De Maggio: “Cambiate mestiere”

Il Napoli viene sconfitto in Coppa Italia dalla Cremonese: arrivano critiche anche ad Alex Meret sul gol di Felix.

Le critiche al Napoli dopo la sconfitta con la Cremonese sembrano già ingenerose. Questo non significa che non si può analizzare una sconfitta arrivata contro l’ultima in classifica in Serie A. Perdere non fa mai bene e soprattutto non piace a nessuno. Il Napoli aveva tutte le potenzialità per battere la Cremonese, ancora con le cosiddette riserve, ma non ci è riuscito. Eppure fino al minuto 87 era in vantaggio e quella rimonta l’avevano creata proprio le ‘riserve’. Il gol di Juan Jesus e quello di Simeone, su bellissimo assist di Zerbin, non bisogna dimenticarli.

Napoli-Cremonese: critiche a Meret

La sconfitta del Napoli con la Cremonese ha generato molte più critiche di quelle che ci si aspettava. Addirittura si è arrivati a prendersela con Meret, portiere che sta disputando un’ottima stagione, ma che finisce nell’occhio del ciclone anche quando non commette alcun errore.

Delle critiche a Meret si parla anche durante Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, generando una grossa risata da parte di Gennaro Iezzo. L’ex portiere azzurro dice: “Felix ha messo la palla all’incrocio dei pali e si critica Meret, mi chiedo per quale motivo. Oramai questo ragazzo è stato preso di mira da qualche opinionista che non può tornare indietro, dato che prima dell’inizio della stagione aveva parlato male di Meret. Quindi invece di ricredersi, trovano il pelo nell’uovo pur di andare contro al portiere del Napoli“.

Un’affermazione che trova d’accordo anche Valter De Maggio che dice: “Io credo che le critiche a Meret, come quelle a Lobotka siano assolutamente ingenerose. Ho sentito qualche opinionista farle e gli dico di cambiare mestiere. Perché di calcio deve parlare chi conosce la materia“.