“Non attaccate Spalletti, il Napoli era in vantaggio con le ‘riserve’ “

Il Napoli è stato criticato per la sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia, arriva il commento di Carlo Landoni.

In tanti hanno criticato Luciano Spalletti per i dieci cambi apportati alla formazione titolare di Napoli-Cremonese, rispetto a quella che è scesa in campo in Napoli-Juventus. A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il giornalista Carlo Landoni che dice: “Bisogna dire che la squadra dei secondi titolari, come li vuole chiamare Spalletti, aveva segnato due gol alla Cremonese ed aveva ribaltato la partita. Mentre la rete del pareggio è arrivata, paradossalmente, quando sono entrati in campo molti titolari“. Spalletti infatti ha dato spazio a Lobotka, Anguissa e Zielinski ad esempio.

Lo stesso Spalletti dopo Napoli-Cremonese, ha messo in evidenza questo fattore. Il fatto è che “il Napoli prende gol al minuto 87′ dopo aver sprecato più volte l’occasione di andare sul 3-1 ed a quel punto avrebbe chiuso la partita. Ma in ogni caso, se il match fosse terminato con una vittoria del Napoli, tutti starebbero lodando Spalletti. La vittoria è sfumata per poco o nulla“.

La squadra azzurra ha avuto occasioni anche durante i tempi supplementari, poi i calci di rigore sono una lotteria e quindi ci sta una sconfitta. Criticare in questo momento il Napoli sembra veramente troppo.