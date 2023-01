Spalletti: “Siamo delusi, eravamo in controllo. Fatti troppi errori”

Luciano Spalleti commenta l’uscita del Napoli dalla Coppa Italia: gli azzurri sono stati sconfitti dalla Cremonese ai rigori.

Spalletti ai microfoni di Mediaset al termine di Napoli-Cremonese analizza il match di Coppa Italia: “Siamo delusi, questo è vero. Ma questo ci fa capire ancora di più che noi possiamo vincere attraverso la gestione della palla, che dobbiamo fare in un certo modo e stasera non sempre lo abbiamo fatto. Abbiamo perso anche qualche palla banale. Ma bisogna dire che noi eravamo in perfetto controllo del match ed abbiamo preso un gol nell’unico tiro preso in porta del secondo tempo“.

Spalletti parla anche della possibilità di chiudere la partita quando il Napoli era sul 2-1: “Queste sono partite importanti, dove non bisogna dare mai niente per scontato. Lo abbiamo visto anche in queste partite. L’Inter ha sofferto con il Parma, giusto per dirne una. Avevamo avuto delle occasioni importanti, potevamo chiudere la partita ma abbiamo sbagliato di qualche scelta nell’ultimo passaggio. Poi nel finale ci è venuta un po’ di frenesia e non abbiamo giocato come sempre. Siamo stati anche un po’ sfortunati con qualche palo, così siamo andati ai rigori e loro sono stati bravissimi. Ma sicuramente siamo delusi e dobbiamo imparare da questa sconfitta“.