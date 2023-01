Kvaratskhelia si allena a parte: tutte le novità di Salernitana-Napoli

Kvicha Kvaratskhelia ha svolto allenamento differenziato a Castel Volturno, il georgiano sarà presente in Salernitana-Napoli.

Kvaratskhelia ha saltato Napoli-Cremonese a causa di un attacco influenzale. Ci sono però buone notizie per Luciano Spalletti, oggi il georgiano si è visto al Training Center di Castel Volturno. Ecco le ultime novità sul report di allenamento di oggi del Napoli, vengono diffuse dalla SSCN sul proprio sito ufficiale: “Dopo la gara di Coppa Italia contro la Cremonese, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A (ore 18). Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente si sono spostati in campo dove hanno svolto lavoro di forza, accelerazioni e seduta tattica.

Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto intera seduta in gruppo“.

Salernitana-Napoli: Kvaratskhelia in recupero

Dopo il forfait in Coppa Italia c’è grande attenzione intorno alle condizioni fisiche di Kvaratskhelia. Il georgiano ha già saltato tre partite di Serie A a causa di una lombalgia. In questo caso, però, il problema sembra essere molto meno serio. Già il fatto che l’attaccante abbia svolto differenziato nella giornata di oggi è un buon segnale.

Kvaratskhelia viaggia verso il recupero per Salernitana-Napoli e molto probabilmente sarà in campo dal primo minuto. Le condizioni del giocatore saranno valutate nei prossimi giorni, ma c’è grande fiducia su una sua presenza allo stadio Arechi per la diciannovesima giornata di Serie A. Il match Salernitana-Napoli si gioca sabato 21 gennaio 2023 alle ore 18.00.