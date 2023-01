In Inghilterra il Daily Mail celebra Kvaratskhelia: “Ha distrutto Chiesa”, in Italia esaltano Allegri

Kvicha Kvaratskhelia viene esaltato in Inghilterra il Daily Mail commenta Napoli-Juve e fa il confronto con Federico Chiesa.

Kvaratskhelia viene definito come la principale stella del campionato di Serie A, mettendo in evidenza che anche grazie alle giocate del georgiano la squadra di Spalletti si trova salda al primo posto in classifica.

Il tutto avviene in un momento in cui c’è chi come Sandro Sabatini fa sapere che Allegri e la Juve nel primo tempo hanno avuto le vere occasioni contro il Napoli. Un racconto che stride davvero tanto con la realtà dei fatti e che in tanti faticano a credere. Tanto che perfino i tifosi juventini stanno contestando in maniera massiccia il tecnico della Juventus.

Kvaratskhelia celebrato in Inghilterra: cosa scrive il Daily Mail

Il commento al campionato di Serie A è affidato ad Alvise Cagnazzo che fa una panoramica della 18sima giornata del massimo campionato italiano.

Il Daily Mail sottolinea che Kvaratskhelia ha distrutto la fragile difesa bianconera di Max Allegri. Ma soprattutto viene messo in evidenza che il confronto tra Chiesa e Kvaratskhelia è stato impari, con il giocatore georgiano che è risultato nettamente migliore di quello italiano. Sul sito di informazione inglese si legge anche che oramai i tifosi del Napoli adorano Kvaratskhelia e che durante le partite c’è sempre una rappresentanza di tifosi georgiani, che espongono le bandiere della propria nazione per celebrare il giocatore in forza a Spalletti.

Ma dall’Inghilterra si chiedono anche se il Napoli avrà la forza per tenere ancora in rosa Kvaratskhelia anche a fine stagione, visto che oramai il nome del giocatore è sulla bocca di tutti i top club europei, pronti a fare una mossa durante il mercato estivo. Attualmente il valore di mercato di Kvaratskhelia è di 60 milioni di euro secondo Transfermarkt. Ma viste le prestazioni del georgiano, che ha già messo a referto 9 gol e 12 assist in stagione, il prezzo del cartellino può solo aumentare.