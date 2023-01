Giuntoli: “Ottimisti su Ounahi. Osimhen? Sono tutti incedibili”

Cristiano Giuntoli dichiara che il Napoli è ottimista su Ounahi mentre alla domanda su Osimhen risponde che sono tutti incedibili

“Siamo ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds“. Così, poco prima di Napoli-Cremonese, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli in esclusiva a Mediaset sul centrocampista marocchino rivelazione del Mondiale, di proprietà dell’Angers, obiettivo di mercato del club azzurro per l’estate. “Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano” – ha proseguito Giuntoli – “Osimhen vale 100 milioni? In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. È un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi“.

Giuntoli si sbottona sullo scambio di portieri Sirigu-Gollini: le tre parti in causa stanno parlando

Giuntoli ha parlato anche dello scambio di portieri Sirigu-Gollini, che sarebbe in dirittura d’arrivo: “Ne stiamo parlando, vediamo”. E sull’attaccante del Bari Cheddira, che piace al Napoli: “Vediamo, vediamo…”. Queste le parole del direttore sportivo azzurro su quelle che sono le maggiori trattative di mercato dell’attualità azzurra. Importante la risposta su Azzedine Ounahi che, quindi, potrebbe essere un nuovo calciatore azzurro mentre porta chiusa ad ogni offerta delle big d’Europa per Victor Osimhen e per le altre stelle della rosa di Luciano Spalletti.