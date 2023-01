“Il Napoli acquista Cheddira del Bari” quando ci sarà l’annuncio

Il Napoli acquisterà Walid Cheddira attaccante marocchino di 24 anni di proprietà del Bari che milita in Serie B.

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta portando avanti anche la trattativa per trasferire Sirigu alla Fiorentina e Gollini al Napoli. Si parla di un affare praticamente chiuso, con gli ultimi dettagli da trovare con l’Atalanta.

Sulla buona strada anche al definizione dell’acquisto di Cheddira, attaccante di proprietà del Bari, altra società controllata da Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato: Cheddira al Napoli

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Parallelamente, la società lavora già per la prossima stagione: con il Bari, altro club della famiglia De Laurentiis, sarà perfezionato l’acquisto di Cheddira. Il 24enne attaccante della Nazionale marocchina che ha sfilato anche al Mondiale, nonché capocannoniere della Serie B con 12 gol in 14 partite, concluderà il campionato in Puglia“.

Il Napoli con l’acquisto di Cheddira porta un altro attaccante centrale nella sua rosa. Da capire se la società partenopea deciderà di tenerlo, oppure di mandarlo in prestito per farlo crescere ulteriormente, magari in una squadra di Serie A che possa dargli più spazio per giocare. Saranno decisioni che saranno prese a fine stagione, perché al momento Cheddira continuerà a giocare e segnare per il Bari, magari provando a centrare anche una promozione in Serie A al primo tentativo, come accaduto al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Qualora dovesse arrivare la promozione del Bari la famiglia De Laurentiis dovrebbe cedere una delle due società. Un altro problema che sarà affrontato a termine della stagione 2022/23.