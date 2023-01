Lo sceicco Al Thani esulta con una storia su Instagram per la vittoria del Napoli con la Juventus. Partita terminata 5-1 per gli azzurri.

Lo sceicco Al Thani festeggia sui social la vittoria del Napoli con la Juventus. “Forza Napoli” scrive Al Thani sui social. Non è la prima volta che lo sceicco festeggia la vittoria del Napoli. Da tempo si parla di un interessamento di Al Thani per il Napoli, anche se fino ad ora non c’è stata ancora nessuna notizia ufficiale.