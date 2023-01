Sky annuncia Gollini al Napoli e Sirigu alla Fiorentina: affare definito

Lo scambio tra Fiorentina e Napoli tra Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu si farà, i due portiere cambieranno squadra a gennaio.

Dalla redazione sportiva di Sky fanno sapere che la trattiva è in stato avanzato ed è pronta ad essere chiusa. Sirigu potrebbe giocare titolare Napoli-Cremonese, sfida di Coppa Italia che si gioca questa sera alle 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Praticamente sarebbe la prima e ultima partita per il giocatore arrivato questa estate, ma che non è stato mai protagonista. Davati a se Sirigu aveva un Meret in grande forma che sta facendo vedere delle ottime cose in questa stagione.

Ma quello che preoccupa lo staff tecnico del Napoli è la condizione atletica di Sirigu che durante la prima parte di stagione ha avuto molti problemi a livello fisico.

Calciomercato: scambio Gollini-Sirigu

Dall’altra parte c’è la volontà di Gollini di vestire la maglia del Napoli. Il giocatore è di proprietà dell’Atalanta, ma accetterebbe di fare il secondo portiere in una squadra in lotta per lo scudetto. Mentre Sirigu alla Fiorentina potrebbe avere qualche chance in più di giocare, visto che davanti a se ha Terracciano, quindi un portiere non proprio affidabile come Meret.

Secondo quanto fa sapere Sky lo scambio Sirigu-Gollini si farà. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta trattando la formula della cessione con l’Atalanta, proprietaria del cartellino. Gollini dovrebbe arrivare da Spalletti con la formula del prestito secco, al massimo con quella del prestito con diritto di riscatto.

Sirigu, che aveva solo un anno di contratto con il Napoli, molto probabilmente rescinderà il suo accordo con la SSCN per andare a vestire la maglia viola e tentare una nuova avventura a Firenze.