Napoli-Cremonese: terna arbitrale tutta al femminile al “Maradona”

Per Napoli-Cremonese la terna arbitrale sarà tutta al femminile, nel match in programma domani al “Diego Armando Maradona”

Terna arbitrale tutta al femminile per Napoli-Cremonese. Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno è l’arbitro designato per il match valevole per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Domani sera, allo stadio Maradona, al fianco della direttrice di gara ci saranno le assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, con Di Bello Quarto Uomo e Marini-Muto al VAR.

L’ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese, ai microfono di Radio CRC, ha apprezzato la scelta della designazione: “Va fatto a un plauso a questa designazione perché parliamo di un arbitro molto bravo. Gianluca Rocchi, come ha fatto con Sozza, deve provare altri giovani”.

Durante la trasmissione Si gonfia la rete, Calvarese ha poi proseguito sull’arbitro del match tra Napoli e Cremonese: “Ci eravamo detti di non stupirci più perché era giusto dare il giusto spazio a tutti. Affidiamoci solo alla sua bravura o meno. La Ferrieri Caputi ha dimostrato che sul campo ci sta benissimo, non dimentichiamo che è stata designata per i Mondiali femminili“.

“La Ferrieri sta lì per meriti perché è molto brava, fisicamente è mostruosa. Designazione azzeccatissima, anche se è una partita tra due squadre di Serie A”.