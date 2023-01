Corbo: “Osimhen più forte del miglior Higuain di Napoli”

Antonio Corbo ritiene che Victor Osimhen è più forte del miglior Higuain di Napoli

Antonio Corbo si sofferma sui temi della stagione vissuta dal Napoli fino ad ora: “La coraggiosa rifondazione di questa estate del Napoli consente di aprire un ciclo. Il Napoli è ben impostato anche in maniera un po’ fortuita. Un po’ per caso, un po’ per la bravura di Giuntoli e un po’ per la determinazione di De Laurentiis si è andati a creare cose nuove. Kvaratskhelia oggi è l’attualità, la forza odierna, il domani, la garanzia del futuro” ha dichiarato il giornalista durante Si gonfia la rete, programma di Radio CRC.

Corbo ha poi focalizzato l’attenzione sul grande finalizzatore dell’attacco partenopeo: “Osimhen? Se si guardano le sue partite all’inizio della propria storia a Napoli ci voleva un occhio particolare per capire dove sarebbe arrivato”.

Corbo crede che il Napoli possa aprire un ciclo

“Quando è stato rottamato il vecchio Napoli, Spalletti ha dato il massimo nel condurre senza pregiudizio questa squadra. Tutti abbiamo dei margini di miglioramento, in qualsiasi professione ci sono sempre dei margini. Bisogna capire se c’è una costanza e un’applicazione nel cercare nuovi spazi ed io credo che Osimhen possa raggiungerli”.

Infine Antonio Corbo, ai microfoni di Radio Marte, ha fatto un’affermazione che ha aperto il dibattito tra i tifosi: “Osimhen è più forte del miglior Higuain di Napoli” ha sentenziato l’opinionista de La Repubblica.