IL MATTINO – Quanto costa Osimhen? De Laurentiis vuole 150 milioni di euro, lo vogliono i top club europei

Il valore del cartellino di Victor Osimhen è altissimo, il presidente Aurelio De Laurentiis lo valuta 150 milioni di euro. Piace in Premier League.

Le prestazioni di altissimo livello di Osimhen stanno facendo accendere i riflettori su questo giocatore. Già durante la scorsa stagione si parlava di un interessamento della Premier League per l’attaccante nigeriano. In estate Jorge Mendes ha cercato in tutti i modi di portare Cristiano Ronaldo al Napoli, trasferendo Osimhen al Manchester United. La società di Aurelio De Laurentiis non ha mai preso in considerazione la trattativa, anche perché il Manchester non ha mai messo sul tavolo i 100 milioni di euro minimi chiesti da De Laurentiis.

Valutazione di mercato di Victor Osimhen

Ma ad oggi il prezzo del cartellino di Osimhen è anche aumentato: si parte da 150 milioni di euro, questo scrive Il Mattino. L’attaccante viene seguito anche da altri club di Premier League come Arsenal e Newcastle. Il club inglesi non hanno grandi problemi di disponibilità di denaro, ma la valutazione del giocatore resta comunque altissima, tanto da scoraggiare pure chi ha tantissimi soldi.

Inoltre il giocatore “pensa solo al Napoli” come detto anche dall’agente di Osimhen. Un dettaglio non da poco, perché quando anche i procuratori parlano in questo modo vuole dire che c’è grande sintonia con società.

Calciomercato Napoli: Osimhen piace in Premier League

Con un prezzo di 150 milioni di euro per Osimhen, anche le big inglesi faranno fatica. La SSCN al momento può dormire sonni tranquilli, anche perché c’è un contratto in scadenza nel 2025 a 4,3 milioni di euro. Ovviamente già il prossimo anno bisognerà cominciare a trattare il rinnovo del giocatore, ma sarà un problema che Giuntoli affronterà a tempo debito, misurando anche la forza economica del club. Il Napoli restando costantemente in Champions League, potrebbe anche alzare il suo monte ingaggi, che attualmente si attesta intorno ai 70 milioni di euro netti.