Sky – Gollini al Napoli e Sirugu alla Fiorentina: giornata decisiva

Calciomercato Napoli – si accelera per Pierluigi Gollini, scambio con la Fiorentina con Sirigu pronto a trasferirsi a Firenze.

La trattativa tra Napoli e Fiorentina va avanti a gonfie vele. Non siamo ancora ai dettagli ma restano buone possibilità che lo scambio di portieri possa concludersi già nella giornata odierna. La volontà di Gollini di vestire la maglia azzurra sta facendo la differenza, quindi ci sono basi solide per portare avanti il discorso con il club viola.

Fiorentina-Napoli: scambio Gollini-Sirigu

Secondo le ultime notizie di calciomercato di Sky si lavora in maniera costante per completare lo scambio. Dalla redazione sportiva dell’emittente satellitare fanno sapere che Napoli e Fiorentina sono pronte a perfezionare la trattativa per Gollini e Sirigu. Il portiere attualmente a Firenze, arriverebbe in prestito dall’Atalanta (che ne detiene il cartellino) e sarebbe il secondo di Meret. L’estremo difensore friulano è titolare inamovibile e sta confermando le sue ottime doti, come fatto vedere anche contro la Juventus con una parata strepitosa su una deviazione di Rrahmani.

Sirigu gradirebbe il trasferimento alla Fiorentina dato che davanti avrebbe Terracciano, quindi per l’ex Psg ci sarebbero più possibilità di trovare un posto da titolare. In queste ore si andrà avanti con la trattativa, con Giuntoli che cerca di chiudere il prima possibile. Sirigu resta un punto interrogativo in casa azzurra, fino ad ora non ha mai giocato anche perché davanti ha un super Meret. Ma ha avuto anche molti problemi fisici, ed è questo il vero dubbio che spinge il Napoli a cercare un altro portiere. Per una sorta di paradosso Sirigu potrebbe avere la sua prima chance contro la Cremonese, magari qualche ora prima di trasferirsi a Firenze, com’è accaduto con Contini che prima ha giocato con la Sampdoria in Coppa Italia e poi ha firmato con la Reggina.