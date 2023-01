Coppa Italia: formazione Napoli, Spalletti ne cambia nove con la Cremonese

Luciano Spalletti è pronto a fare nove cambi di formazione per la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese del 17 gennaio 2023.

Il tecnico deve tenere conto delle tante partite da giocare visto che il Napoli è impegnato in Serie A, Champions League e Coppa Italia. Tre competizione a cui la formazione azzurra non vuole rinunciare. Anche perché la rosa a disposizione del tecnico toscano è profonda e di qualità. Basti pensare che un giocatore come Simeone spesso non riesce nemmeno ad entrare sul terreno di gioco. Mentre un altro come Raspadori durante Napoli-Juventus è entrato in campo solo al minuto 79, così come Ndombele.

Napoli: formazione Cremonese, Simeone titolare

“Spalletti riflette sulle tante novità di formazione a cominciare dalla porta, con Sirigu che – mercato permettendo – potrebbe debuttare in stagione. In difesa scalpitano Juan Jesus, Ostigard e Olivera, spera di avere una chance anche l’ultimo arrivato, Bereszynski, che ha vissuto in panchina le sfide con Sampdoria e Juve. Tra centrocampo e attacco sono diversi i calciatori in cerca di vetrina: Ndombele si prenota per una maglia dal primo minuto, Demme, anche causa infortunio, ha raccolto appena venti minuti in stagione, Simeone e Raspadori sono stati validi sostituti di Osimhen durante la sua assenza (a cavallo tra settembre e ottobre dividendosi titolarità e gol) e ora attendono un’altra notte da protagonisti”.

La formazione del Napoli con la Cremonese potrebbe essere profondamente diversa da quella vista con la Juve. Eppure notando gli innesti la squadra di Luciano Spalletti resta comunque altamente competitiva. Il Napoli in Coppa Italia giocherà contro la Cremonese che dopo la sconfitta col Monza ha esonerato Massimiliano Alvini. Il club sarà allenato con ogni probabilità da Davide Ballardini, l’annuncio non è ancora ufficiale ma i contatti sono fitti.