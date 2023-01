Rai: “Gollini vuole il Napoli, Sirigu alla Fiorentina”

Salvatore Sirigu alla Fiorentina e Pierluigi Gollini al Napoli. Le ultime notizie di calciomercato del Napoli da Ciro Venerato.

L’esperto di mercato della Rai parla del possibile scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina. Venerato sulla questa ipotesi di mercato dice: “Va avanti la trattativa tra le due società. C’è un forte volontà di Gollini di vestire la maglia azzurra. Sirigu invece gradirebbe andare a Firenze dove potrebbe trovare più spazio, anche perché Terracciano non è Meret“.

Venerato sulla trattativa per Zerbin al Bologna aggiunge: “Al momento è tutto bloccato. Il Napoli lascerebbe partire il giocatore solo qualora Demme non dovesse essere ceduto. Il giocatore piace a Montella che vuole portarlo in Turchia. Qualora non venisse sbloccato l’affare per Demme allora Zerbin potrebbe lasciare il Napoli“. Nel caso specifico si tratterebbe solo di un addio a titolo momentaneo, il Napoli non vuole privarsi di Zerbin, giocatore che ha già prolungato il suo contratto e su cui il Napoli vuole puntare. Stesso discorso fatto per Zanoli che è stato ceduto in prestito alla Sampdoria per fargli accumulare esperienza in Serie A.