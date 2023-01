Cedrick Koffi è del Napoli: il giovane talento pronto a lasciare il segno

La SSC Napoli annuncia l’acquisto del giovane calciatore Cedrick Koffi, ex Roma. Il giovane talento classe 2004, indosserà la maglia N. 80.

Il Napoli ha ufficialmente annunciato l’acquisto del giovane calciatore Cedrick Koffi, ex Roma. Il giovane talento rinforzerà la squadra Primavera della società azzurra, allenata da mister Niccolò Frustalupi.

La società di Aurelio De Laurentiis è sempre attenta al futuro e, oltre a valutare rinforzi per la prima squadra, è sempre alla ricerca di giovani talenti in grado di ambire a un posto in prima squadra nei prossimi anni. Koffi, classe 2004, è un esterno talentuoso che arriva a Napoli a titolo definitivo.

Il calciatore ha scelto il numero 80 per la sua maglia e sarà subito a disposizione del mister per la prossima partita della Primavera. L’ufficialità dell’affare è stata data dall’agente di Koffi, Diego Tavano, che ha condiviso su Instagram il momento della firma a Castel Volturno.

