Napoli: rinnovo Spalletti, De Laurentiis fa scattare la clausola per un biennale

Il Napoli è pronto al rinnovo di Luciano Spalletti, il presidente Aurelio De Laurentiis lo vuole tenere per altri due anni.

L’allenatore del Napoli sta facendo grandi cose sulla panchina azzurra. Nella scorsa stagione ha lottato a lungo per lo scudetto, poi ha centrato in scioltezza l’obiettivo della qualificazione in Champions League, assicurando al club introiti fondamentali per la gestione della società di Aurelio De Laurentiis. Nella stagione in corso Spalletti sta guidando gli azzurri in vetta alla classifica, con 15 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle 18 giornate di Serie A giocate fino ad ora. Poi bisogna aggiungere la qualificazione agli Ottavi di Champions League, arrivata con 2 giornate di anticipo ed un gioco spumeggiante invidiato da tutta Italia. Qualità di gioco che è stata determinante per asfaltare la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona.

Spalletti: De Laurentiis vuole il rinnovo col Napoli

“Pare quasi scontato che il progetto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Spalletti scivoli in avanti nel tempo. Visto che il contratto del tecnico scadrà a fine stagione (come quello del DS Giuntoli), ad aprile il nuovo matrimonio dovrebbe essere santificato, e su queste basi. L’opzione di rinnovo unilaterale è in favore del Napoli, ma il club lo farà consensualmente con Spalletti. Oggi è di 2,5 milioni e circa un milione di bonus. Il desiderio del Napoli è di continuare il progetto almeno fino al 2025, magari con la formula 2024 più uno, oppure 2025 più uno, sempre con la clausola unilaterale a favore della società. Tutto questo perché Spalletti ha sempre detto di preferire di ragionare anno per anno” scrive Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis pensa seriamente al rinnovo di Spalletti con il Napoli, anche perché col tecnico c’è grande sintonia. Inoltre il presidente si è in qualche modo defilato, almeno pubblicamente, lasciando anche più spazio di manovra ai suoi collaboratori, un atteggiamento che sembra aver cementato ancora di più l’ambiente.