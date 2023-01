Il Napoli fa guarire i malati: i pronto soccorsi registrano un calo del 50% durante le partite degli Azzurri di Spalletti.

La partita tra il Napoli e la Juventus non solo ha visto una vittoria schiacciante degli Azzurri, ma ha anche portato a un calo delle presenze nei pronto soccorso. Secondo un dato dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, quando il Napoli gioca, i pronto soccorso e le ambulanze registrano una riduzione delle presenze del 50%.

Questo dato è la testimonianza di come spesso la gente si rechi al pronto soccorso anche in assenza di una reale e grave emergenza. Durante la partita tra il Napoli e la Juventus, Nessuno Tocchi Ippocrate ha rivelato che metà delle ambulanze erano ferme e gli ingressi al pronto soccorso erano semivuoti, il che significa che “l’80% delle chiamate sono superflue o differibili“.

Inoltre, l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha anche sottolineato che questo tipo di comportamento non solo sovraccarica il sistema sanitario, ma può anche rappresentare un pericolo per le persone che hanno bisogno di cure immediate. In caso di emergenza, i pronto soccorsi devono essere liberi per poter gestire al meglio le situazioni più critiche.

In generale, l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate invita a utilizzare il sistema sanitario in maniera responsabile e a non sottovalutare la propria salute. Gli appassionati di calcio possono godersi la partita del Napoli senza preoccupazioni, ma è importante non trascurare la propria salute in caso di problemi reali.