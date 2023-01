Damascelli: “Spalletti gesto viscido e falso ad Allegri, è da retrocessione”

Al termine di Napoli-Juve c’è stato anche l’episodio della stretta di mano tra Allegri e Spalletti. Il commento di Tony Damascelli.

La sfida tra Napoli e Juventus è stato anche il confronto a distanza tra i due tecnici. Allegri aveva definito “buffo” il collega del Napoli, un modo di dire sicuramente non cortese, anche perché i due non sono amici e non hanno confidenza. Spalletti aveva risposto in maniera signorile, senza attaccare, senza offendere. Eppure a quella frase di Allegri nessuno si è stracciato le vesti, nessuno dell’informazione mainstream ha concepito quel “buffo” come un’offesa, che tra gentiluomini andava sicuramente evitata.

Allegri-Spalletti e la stretta di mano

“Un breve ritorno all’anticipo di venerdì: a fine partita Luciano Spalletti con postura viscida e falsa ha offerto la stretta di mano ad Allegri che stava filando verso lo spogliatoio, il livornese infine si è fermato, ha salutato il sodale sfiorandolo con un carezza. Spalletti è lo stesso che aveva rifiutato il gesto cortese con Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ora è sicuramente e meritatamente da scudetto ma la sua educazione, anche nei confronti dei colleghi e dei cronisti, è da retrocessione” scrive Tony Damascelli su Il Giornale.

Spalletti voleva solo stringere la mano ad Allegri, ma il tecnico napoletano ha accentuato il gesto quando ha capito che il collega bianconero non voleva degnarlo nemmeno di uno sguardo. Anzi, Allegri voleva solo scappare negli spogliatoi, senza minimamente prendere in considerazione l’idea di salutare l’allenatore del Napoli. Un terzo tempo mancato, un gesto dettato sicuramente dal nervosismo di aver incassato 5 gol, nonostante la tanta decantata difesa bunker, ma che resta estremamente scortese. Eppure ancora una volta ad essere punzecchiato e messo in cattiva luce è un tesserato del Napoli, mentre la maleducazione di Allegri non viene presa in considerazione, dato che il saluto agli avversari è qualcosa di sacro nello sport.