Allegri scappa dal campo senza salutare: il gesto di Spalletti da applausi – VIDEO

Napoli-Juventus terminata col risultato di 5-1 è stata la sfida a distanza anche tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.

Altro che stile Juve. Allegri ha reagito molto male alla sconfitta contro il Napoli. Evidentemente l’allenatore bianconero era convinto di poter vincere la partita, oppure non si aspettava una batosta del genere. Il Napoli vince 5-1 contro la Juventus, in una partita senza alcuna storia, in cui Osimhen e Kvaratkshelia hanno dominato gli avversari, esaltando lo stadio Diego Armando Maradona che ha sempre continuato a sostenere i propri beniamini, anche quando è arrivato il gol di Di Maria.

Alla fine di Napoli-Juve c’è stato un episodio che non è sfuggito alle telecamere. Allegri ha provato a lasciare il campo senza salutare nessuno, Spalletti però gli si è avvicinato e gli ha allungato la mano. Il tecnico della Juventus ha fatto finta di non accorgersi della presenza del collega ed ha provato a guadagnare gli spogliatoi, poi Spalletti è avvicinato sempre di più ed a quel punto per l’allenatore bianconero non è stato più possibile ignorare il tecnico del Napoli e gli ha stretto la mano.

La sfida tra i due era cominciata già nel pre-partita di Napoli-Juventus, quando nessuno si aspettava che gli azzurri potessero vincere in maniera così netta. Sarà stato questo ad amareggiare ancora di più Allegri.