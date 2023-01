Napoli-Juve, Spalletti: “Vittoria merito dei tifosi. Giocare bene è nel nostro dna. Osimhem devastante”

Luciano Spalletti ha commentato Napoli-Juve terminata 5-1, grazie alla doppietta di Osimhen, gol di Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas.

Spalletti ai microfoni di Dazn ha detto: “Abbiamo fatto una bella gara, ma ci fa piacere aver dato una grande gioia a questo pubblico fantastico che ci ha dato una grande mano e ci è sempre vicino. Questa squadra ha saputo conquistare questi tifosi“.

Spalletti analizza Napoli-Juventus dal punto di vista tattico e dice: “Siamo riusciti a gestire i momenti chiave di questa partita. Anche grazie alla spinta dei tifosi siamo riusciti a reagire anche quando la Juve ha provato a reagire, la loro spinta ci ha aiutato molto. Ma noi dobbiamo anche migliorare da qualche punto di vista, noi non possiamo andare a giocare sui palloni che non sono di nessuno. Lo abbiamo visto sul loro gol. Noi non possiamo fare altro che giocare. Questo è il nostro Dna e lo dobbiamo fare”.

Osimhen ha anche esaltato Osimhen, rivedendo uno dei suoi gol, e dice: “Lui si butta su qualsiasi pallone. Mi viene da ridere perché immagino quanto ancora può migliorare. Quando Politano gli ha messo quella palla lui si è avventato come un animale. Fisicamente è davvero devastante. Poi sul secondo gol fa un movimento bellissimo e Kvaratskhelia gli offre un pallone bellissimo.”