Di Lorenzo: “Napoli, i tifosi hanno giocato con noi. Spalletti porta mentalità vincente”

Giovanni Di Lorenzo commenta Napoli-Juventus: “Il mister ha preparato benissimo la partita. siamo felici. Ci hanno aiutato i tifosi del Maradona”.

Il Napoli batte la Juventus 5-1 racconta l’emozione dello stadio Diego Armando Maradona: “È stata un’emozione bellissima. Abbiamo giocato tutti insieme, noi in campo e loro fuori. Questa grande unione ci deve portare lontano“.

Di Lorenzo su Napoli-Juve dice: “Serenità? Si, è vero c’era grande convinzione anche negli spogliatoi. Abbiamo lavorato bene ed è stato importante fare quello che ci ha chiesto il mister”. Poi Di Lorenzo guardando in avanti aggiunge: “Io penso che in questi anni con Spalleti siamo migliorati moltissimi, anche nell’approccio e nella preparazione delle partite. Lui ci trasmette tanta voglia nel credere nelle nostre qualità. Noi dobbiamo continuare così.

Abbiamo tanti punti di vantaggio ma non abbiamo fatto ancora niente, questo lo sanno tutti, anche l’ambiente“.