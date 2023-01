Quando Bremer disse: “Così marco Osimhen”

Victor Osimhen ha segnato due gol durante la sfida con la Juve, vinta la sfida con il difensore Bremer.

Solo fino a pochi giorni fa in casa Juventus erano convinti che Bremer potesse fermare Osimhen. Il capocannoniere della Serie A è arrivato alla sfida con la Juve con 10 gol segnati. Eppure da Torino erano convinti che bastava mettere in campo Bremer per fermare il nigeriano.

Il confronto Bremer-Osimhen durante Napoli-Juve è stato impari, sotto tutti i punti di vista. L’attaccante del Napoli ha surclassato il suo rivale dal punto di vista fisico, mandandolo spesso fuori giri. Alla fine Osimhen ha segnato due gol, confermandosi il miglior marcatore della Serie A con 12 reti segnate fino ad ora. Mentre Bremer per tutta la gara ha cercato di mettere una pezza allo strapotere atletico del nigeriano, senza però riuscirci.

Il Napoli con la vittoria sulla Juve si porta a dieci punti di vantaggio sui bianconeri nella classifica di Serie A. Una sconfitta per la squadra di Allegri che fa molto male, anche perché da Torino si aspettavano di poter riaprire il campionato. Invece il Napoli resta primo in classifica e dà una bella spallata alla Serie A. Adesso la più diretta inseguitrice è il Milan che deve giocare con il Lecce nella 18sima giornata di Serie A.