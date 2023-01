Allegri: “Napoli prima della classe, ma noi abbiamo avuto dei momenti buoni”

Massimiliano Allegri commenta Napoli-Juventus, il tecnico dopo il 5-1 incassato al Maradona dice: “Perso contro la prima della classe“.

L’allenatore della Juve analizza la sconfitta con il Napoli ai microfoni di Dazn e dice: “Bisogna fare i complimenti al Napoli perché ha fatto una bella partita. Noi eravamo un po’ senza energie, poi abbiamo incassato il terzo gol ed è stato troppo difficile. Eravamo troppo bassi, ma c’è da dire che sull’1-0 eravamo nel nostro momento migliore ed abbiamo preso la rete del raddoppio. Anche sul gol di Rrahmani, quel liscio, fa capire che avevamo davvero poche energie”.

Allegri e la Juve nelle ultime otto partite, prima del Napoli, aveva subito zero gol. Mentre la squadra di Spalletti è riuscita a segnarne 5, dominando il match. Il tecnico commenta così questa situazione “Purtroppo queste sono serate che capite. Giocavamo contro la prima della classe, che merita il primato che ha. Abbiamo commesso troppi errori. Dobbiamo sapere che quando giochiamo queste partite dobbiamo essere più concentrati e più energici. Ma ora dobbiamo continuare a lavorare e non abbatterci dopo questa sconfitta, possiamo rialzarci. Che poi è un peccato perché anche noi abbiamo avuto dei momenti buoni, in cui potevamo fare qualcosa di più“.

La Juve ancora una volta ha puntato su una tattica speculativa, giocando molto in difesa ma questa volta non ha favorito i bianconeri: “Non siamo riusciti mai ad alzarci come volevamo. Ma quando ci sono queste serate è difficile fare molto. Ora dobbiamo tornare a casa e recuperare“.