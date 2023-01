Fedele: “Spalletti buffo? Autogoal di Allegri. Al suo posto avrei evitato”

Enrico Fedele ritiene che Allegri abbia fatto un autogoal dicendo che Luciano Spalletti sia buffo ed al suo posto avrebbe evitato

“Io ho grande stima di Luciano. Io faccio questo mestiere per sbaglio e faccio un’altra roba, ma lui è talmente buffo e divertente che poi magari litighiamo come l’anno scorso”. E’ un allenatore molto bravo, tra di noi è sempre una bella sfida”. Così si è espresso Massimiliano Allegri su Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa che si è svolta stamattina a Vinovo, in vista di Nappoli-Juventus. Il rapporto tra i due non è idilliaco ed a ciò si aggiunge anche la dialettica di due tecnici, entrambi provenienti dalla Toscana, che in un modo o nell’altro danno vita ad una schermaglia piena di punzecchiature.

Fedele ritiene che Allegri abbia sbagliato a dire che Spalletti è buffo

Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha commentato le dichiarazioni del trainer bianconero Allegri: “Definisce Spalletti buffo e divertente? Sarà un intercalare toscano. Non avrei usato la parola ‘buffo’, magari. Al suo posto, avrei evitato. Se le cose vanno come devono andare e a vincere sarà il Napoli, potremo dire che spesso la persona buffa vince contro quella tragica che vuole fare soltanto il fenomeno. E’ stato un autogol, il suo” ha sentenziato l’ex dirigente.