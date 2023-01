Il Pocho Lavezzi infiamma i tifosi del Napoli con il ricordo dei suoi gol eroici contro la Juventus: “Per noi è questo”.

L’ex attaccante del Napoli, Ezequiel Lavezzi, noto come “Pocho“, ha espresso la sua emozione per il prossimo match tra Napoli e Juventus, attraverso i suoi post sui social.

Lavezzi ha condiviso immagini delle sue eccezionali prestazioni in passate sfide tra le due squadre, tra cui la vittoria in campionato al vecchio San Paolo e la Coppa Italia del 2012 vinta contro la Juventus.

Con il messaggio “Per noi è questo“, Lavezzi ha voluto caricare l’ambiente napoletano in vista di questo match sentito e importante nella corsa al campionato.

“Napoli-Juve è questo” Lavezzi carica i tifosi azzurri

