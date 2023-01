Esposito: “L’amico Milik mi ha detto il risultato di Napoli-Juve”

Paolo Esposito giornalista ha parlato di Napoli-Juve e della promessa che gli è stata fatta da Arek Milik, attaccante bianconero.

La sfida della 18sima giornata di Serie A entra nel vivo: Napoli-Juve è anticipata dalle parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che cerca di scaricare tutta la pressione sugli azzurri. Stessa cosa fa anche Miralem Pjanic, ex bianconero e cuore juventino, ancora oggi, nonostante giochi in un club degli Emirati Arabi Uniti.

Allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà il tutto esaurito per una sfida di grande fascino, che riporta alla mente le sfide del passato ed i gesti dei grandi campioni. Come ad esempio quella punizione di Diego Armando Maradona del 1986.

Napoli-Juve: la rivelazione di Milik

La Juventus a Napoli viene a giocarsi la possibilità di mettere grande pressione agli azzurri. In caso di vittoria bianconera la squadra di Allegri, che vince da 8 giornata consecutive senza subire reti, si metterebbe a ‘soli’ 4 punti dal Napoli capolista. Il tutto in un clima surriscaldato dall’inchiesta Prisma della Procura di Torino. Mentre sul fronte della giustizia sportiva il 20 gennaio ci sarà il verdetto per la riapertura del caso plusvalenze.

Allegri sta provando ad isolare la squadra da tutte queste polemiche. I giocatori della Juve credono nel colpaccio a Napoli con Milik, ex azzurro, che vuole segnare il gol dell’ex. Ex quanto ha detto Paolo Esposito: “L’amico Arek Milik , mi ha detto al telefono, che venerdì sera farà gol al Napoli e che loro della Juventus vinceranno la partita per 1 a 2 al Diego Maradona“. A Torino sono pronti a dare battaglia al Napoli, ma Allegri verrà a giocare con le sue armi, ovvero difesa bunker e primo obiettivo non subire gol, anche a costo di non dare nemmeno un minimo di spettacolo. Una filosofia che per ora sta pagando.