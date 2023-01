Napoli-Juve, Ugolini: “Ballottaggio Mario Rui-Olivera? Ecco chi giocherà”

Massimo Ugolini ritiene che in Napoli-Juve il ballottaggio tra Mario Rui e Mathias Olivera sarà vinto dal portoghese

Diversi ballottaggi caratterizzano la vigilia della super sfida tra Napoli e Juventus allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta. In tanti si chiedono quale sarà la squadra che Luciano Spalletti schiererà dal primo minuto. A tal proposito il giornalista della redazione sportiva di SKY, Massimo Ugolini, si è espresso sulle decisioni del trainer toscano nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Il sudcoreano Kim sta bene, non ha alcun problema di carattere muscolare e sarà regolarmente in campo”.

Per Ugolini Mario Rui vincerà il ballottaggio con Mathias Olivera

Massimo Ugolini ha poi proseguito nel corso del suo intervento in radio, in cui ha definito quello che è il suo pensiero sulla squadra che partirà titolare contro la Juventus: “Prevedo la presenza dal primo minuto di Mario Rui a sinistra in luogo di Mathias Olivera. La coppia centrale sarà composta da Amir Rrahmani e Kim. Per quello che concerne l’attacco, a mio avviso, Matteo Politano vincerà il ballottaggio con il messicano Hirving Lozano. Il reparto offensivo sarà completato da Khvicha Kvaratskhelia a sinistra e dall’inamovibile Victor Osimhen al centro”.