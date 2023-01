Spalletti dialogo con Kvaratskhelia: il motivo del calo non è un mistero

Luciano Spalletti dialoga con Kvicha Kvaratskhelia in vista di Napoli-Juve. Il georgiano deve recuperare la forma fisica migliore.

Il giocatore nelle prime due uscite di questa stagione non ha di certo impressionato. Molto male contro l’Inter, meglio contro la Sampdoria. Al Marassi di Genova si è visto almeno qualche sprazzo di giocata del georgiano, sempre pronto a controllare il pallone e dribblare l’avversario, per poi calciare in porta o effettuare un assist.

Ma Kvaratskhelia non sembra ancora lucidissimo, nemmeno nella scelta finale e questo non è un problema da poco.

Napoli-Juve: Spalletti vuole recuperare Kvaratskhelia

Prima il futuro dell’auto, poi il problema di Lombalgia. Novembre e dicembre del 2022 non sono stati mesi facili per Kvaratskhelia che ha saltato anche le ultime tre giornate di Serie A prima della sosta. Durante le amichevoli non è apparso in grande forma, ma ora è arrivato il momento di recuperare.

Il Mattino fa sapere che Spalletti con Kvaratskhelia si è “ripromesso di soffermarsi ancora una volta a parlare nelle prossime ore: anche se sa che è solo un momento di calo atletico. Fisiologico. Il punto è che quando giocatori come lui non sono in condizione, diventano quasi calciatori normali. Ma cambiare adesso è un azzardo non da Spalletti“. L’obiettivo è di ritornare in forma fisica e mentale perfetta. I questi giorni giorni di allenamento prima di Napoli-Juve sarà necessario cercare l’alchimia giusta, perché le serpentine del georgiano sono fondamentali. Spalletti è probabile che lo lascerà partire ancora una volta titolare, forse un azzardo ma è l’unico modo per recuperare un giocatore che può fare la differenza per la vittoria dello scudetto.

Al posto di Kvaratskhelia potrebbe giocare Elmas che sembra in condizioni molto migliori, almeno dal punto di vista fisico. Il macedone ha firmato con gol decisivi le ultime vittorie del Napoli e questo non è un dettaglio da poco.