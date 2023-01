Paolo Ziliani svela tutto sullo scandalo Juventus: l’inchiesta esplode

Le rivelazioni di Paolo Ziliani sulla Juventus e i club in “partnership”: tutti i dettagli sulla riapertura del processo delle plusvalenze fittizie.

Il calcio italiano è di nuovo al centro dello scandalo, questa volta per la riapertura del processo “plusvalenze fittizie” contro la Juventus e i club in “partnership” con essa. A darne notizia è stato Paolo Ziliani su Twitter, avvisando che mancano solo 10 giorni alla riapertura del processo.

Paolo Ziliani svela tutto sullo scandalo Juventus

“Mentre il calcio italiano è travolto da nuovi scandali e le mummie della FIGC continuano a metterlo alla gogna del mondo, il presidente del CONI e il Ministro dello Sport sembrano non preoccuparsi e minimizzare la situazione. Invece, i magistrati stanno interrogando i sindaci della Juventus, dimessi dopo l’approvazione del bilancio, per scoprire la verità sui fatti di potenziale rilevanza indiziaria.

I media, invece, sembrano nascondere lo scandalo e la FIGC spiega che i problemi del calcio italiano sono causati dal Covid e dalla guerra in Ucraina. Tuttavia, questo non è altro che il Titanic e l’orchestra che suona, mentre l’Italia è governata da un club, già condannato e recidivo, che passerà i prossimi mesi nei tribunali per i suoi comportamenti illeciti che falsano i campionati”.

Il calcio italiano al centro di un nuovo scandalo, mentre le autorità rimangono indifferenti

Ziliani ha poi aggiunto: “Oltre al processo penale, è bene ricordare che la Juventus dovrà probabilmente affrontare svariati processi sportivi (ad ora i fascicoli sono 3: plusvalenze, manovre stipendi e partnership con società terze). L’ultima volta che accadde, la classifica della serie A cambiò radicalmente

Nel 2006, allo scoppio di Calciopoli, ci furono molte teste che saltarono, oggi invece abbiamo Gravina della FIGC che minimizza e insabbia. Malagò parla di presidenti delinquenti e sta a guardare, e un Ministro dello Sport che non sa cosa sia lo sport. Criminali che controllano le curve e quelli più presentabili che maneggiano i bilanci truccati per centinaia di milioni, come nel caso della Juventus”.

