Cassano: “La Juve è tornata, si, a fare schifo…”

Antonio Cassano commenta la rimonta della Juve in Serie A. L’ex giocatore dice: “Juventus è tornata, a fare schifo“.

In Italia l’informazione mainstream sta esaltando il ritorno della Juve di Allegri. Otto vittorie consecutive hanno permesso ai bianconeri di recuperare ‘solo’ tre punti al Napoli capolista in Serie A. Nonostante tutto il ritorno della Juve viene acclamato da tutti come se i bianconeri fossero a ridosso dei partenopei. Mentre il fatto che il Napoli sia già campione d’inverno con due giornate d’anticipo viene addirittura denigrato nei salotti del calcio.

Opinione diversa sulla Juve ce l’ha Antonio Cassano che alla Bobo Tv dice: “Allegri parla di fare un passo alla volta, per raggiungere l’obiettivo del quarto posto ma questa è una bugia e mi fa schifo. Lui stesso dice di puntare allo scudetto, anche perché sulla carta la Juve e l’Inter sono le squadre più forti del campionato. Ci sta lo scontro di pensiero, ma se mi prendi per il culo allora io ti dico che mi fa schifo questo. I tifosi juventini non sono stupidi, ma ora va avanti perché vince le partite. La fame, l’aggressività, me ne sbatto… se sono una piccola mi sta pure bene, ma al 44’ in casa hai il 31% di possesso contro l’Udinese“.

Cassano sulla Juve di Allegri aggiunge: “Sento dire a tanti giornalista che la Juve è tornata, ma tornata a fare cosa? Schifo? Potrà vincere anche tutte le gare, ma ha giocato sempre da schifo, esclusa la gara con la Lazio. Con la Cremonese che ha giocatori di Serie B meritava di perdere“.