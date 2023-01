Caressa: “Napoli campione d’inverno. Ma che vuol dire? Non ha vinto nulla”

Il Napoli è campion d’inverno con due giornate di anticipo, ne parla anche Fabio Caressa al Club di Sky Sport.

Il pareggio della Roma contro il Milan offre al Napoli la sicurezza di diventare campione d’inverno con due giornate di anticipo. Ovviamente non è un titolo da mettere in bacheca, ma quando in passato altre squadre hanno girato al primo posto dopo il girone di andata, sono state sempre esaltate. Campione d’inverno significa che sei in vetta al campionato e quantomeno stai legittimando la tua lotta scudetto. Per il Napoli questa affermazione è ancora più solida, visto che ha 7 punti di vantaggio su Milan e Juventus e 10 sull’Inter.

Napoli campione d’inverno, la reazione di Caressa

Durante la puntata del ‘Club’ a Sky Sport. Bucciantini ha l’idea di nominare la parola ‘Campione d’inverno’ legata al Napoli, qui interviene subito Fabio Caressa. L’integerrimo giornalista proprio non vuole sentir parlare ancora di questa parola. Così Caressa esclama: “Campione d’inverno non capisco queste definizione. Ma campione di cosa? Non ha vinto assolutamente nulla. È una roba anni Ottanta. Ho una idiosincrasia per questa definizione“.

Dopo le dichiarazioni di Caressa non sono mancate le reazione sui social. In tanti hanno criticato il giornalista di Sky per la sua presa di posizione così netta. Ma non perché essere campioni d’inverno significa vincere qualcosa. Ma perché altre squadre sono state esaltate per lo stesso motivo, mentre quando si parla del Napoli si sottolinea che non è stato vinto nulla. Sembra proprio che il Napoli in vetta alla classifica dia un certo fastidio, anche dal punto di vista mediatico. Basti guardare la Gazzetta di oggi che apre con il Milan e sottolinea che la Juve è da scudetto, relegando al capolista in un angolo in basso.