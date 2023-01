Gazzetta non ha dubbi: “Juve da scudetto” – i quattro motivi

Gazzetta dello Sport nella prima pagina di oggi lancia la Juve di Allegri verso lo scudetto, ma al primo posto c’è il Napoli.

Il pareggio del Milan con la Roma si prende praticamente tutta la prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi. C’è un riferimento alla vittoria del Napoli con la Sampdoria, ma il quotidiano in rosa preferisce puntare sulla seconda in classifica a sette punti di distanza. Ma quasi lo stesso spazio, solo in taglio basso, c’è anche la Juventus che ha giocato due giorni fa ma viene indicata come una seria candidata allo scudetto. I bianconeri hanno gli stessi punti di svantaggio del Milan, rispetto al Napoli.

Juve da scudetto: l’analisi di Gazzetta dello Sport

Sul quotidiano sportivo si legge: “Il tecnico ha dato solidità alla squadra, che nonostante le assenze ha infilato 8 vittorie di fila, agganciando il Milan alle spalle del Napoli: solo 7 reti subite, Rabiot punto fermo in mezzo al campo, Paredes e Di Maria stanno tornando in forma Mondiale e Chiesa è l’arma in più. E a fine gennaio rientreranno pure Vlahovic, Cuadrado, Bonucci e Pogba”.

Ma ci sono quattro motivi per cui la Juve è considerata da scudetto. Il primo è il rientro degli infortunati da Vlahovic, definito in rodaggio a Pogba. In realtà l’attaccante serbo è un vero e proprio giallo, ha giocato in Nazionale ma con la Juve non riesce a trovare la condizione giusta. Pogba doveva rientrare già nel 2022, ma la sua presenza in campo si fa attendere.

Il secondo motivo riguarda la crescita fisica di Chiesa, ma anche quella di Paredes e Di Maria, anche se l’argentino è uscito per infortunio dalla sfida vita con l’Udinese.

Il terzo motivo è la figura di Rabiot, uomo tuttofare passato da scarto dell’estate a uomo imprescindibile del centrocampo di Max Allegri.

Al quarto motivo c’è la difesa bunker della Juve. Peccato che la Cremonese aveva fatto almeno un paio di gol. Uno con Dessers, con un fischio immotivato dell’arbitro. Un altro gol è stato annullato a Valeri per fuorigioco, ma dal fermo immagine si vede come non ci sia assolutamente nulla. In questo modo appare più semplice restare con la porta inviolata.