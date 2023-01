Pagelle Mario Rui Sampdoria-Napoli: il Maestro disegna calcio

Mario Rui protagonista di Sampdoria-Napoli, voti alte per le pagelle del giocatore portoghese, protagonista con un assist.

Il Napoli batte la Sampdoria con gol di Osimhen ed Elmas. Ma una partita di altissimo profilo la fa anche Mario Rui, autori di un bellissimo assist per Osimhen, oltre che di una partita importante anche in fase difensiva. Sempre puntuale nelle chiusure e pronto a proporsi in attacco, nell’asse con Kvaratskhelia. Il georgiano non al top ma Spalletti non fa drammi.

Sampdoria-Napoli: le pagelle di Mario Rui

Il Mattino 7 – Non soffre la concorrenza con Olivera, anzi: la vive come uno stimolo. E infatti ogni volta che viene chiamato in causa risponde con una prestazione di livello assoluto. Giusto per creare un po’ di problemi a Spalletti. Bellissimo e precisissimo il pallone con il quale innesca Osimhen per il gol del vantaggio.

Corriere dello Sport 7 – Il piedino, il sinistro, è delizioso: dà i giri che servono e arriva a Osi con una padronanza assoluta. Ma poi che personalità, che piglio.

Gazzetta dello Sport 6,5 – Il suo assist pennellato di sinistro per Osimhen è una griffe importante. Uno cui la concorrenza fa bene. Valore aggiunto in costruzione. Lottatore nato.

Le pagelle di Mario Rui in Sampdoria-Napoli fotografano la prestazione del portoghese, sempre pronto a dare il massimo quando viene chiamato in causa. Inoltre non fa polemica quando gioca Olivera, diventata una validissima alternativa. Spalletti lo ha eletto, insieme ad altri, tra i leader dello spogliatoio. Ma Mario Rui è anche uno dei beniamini dei tifosi azzurri, una stima che si è guadagnato a suo di chilometri sulla fascia sinistra.