Spalletti: “Squadra matura. Kim indurimento muscolare. Rigori? Non fate allusioni…”

Luciano Spalletti commenta Sampdoria-Napoli, vittoria degli azzurri alla 17sima giornata di Serie A con gol di Osimhen ed Elmas.

Spalletti ai microfoni di Dazn al termine di Sampdoria-Napoli analizza il match e dice: “La partita poteva diventare complicata. Ma io ho visto una squadra che ha saputo ragionare. È rimasta sempre sul pezzo senza mai rischiare nulla e senza mai rimetterla in discussione“.

Durante Sampdoria-Napoli è tornato al gol anche Osimhen: “Lui ha delle caratteristiche specifiche e le sua tutte. Si prende le giuste responsabilità, è disponibile sia in fase difensiva che in quella offensiva. Ultimamente è cresciuto molto anche per quanto riguarda i movimenti a favore della squadra. È diventato un attaccante davvero molto forte. Poi ha grande fisicità. Ci sono molti leader taciturni, ma poi se hanno quella stoffa lì…“.

Sampdoria-Napoli: intervista Spalletti

Durante la sfida con la Sampdoria l’arbitro Abisso ha concesso due rigori agli azzurri. Il primo è stato sbagliato da Politano, ma Spalletti aveva indicato un altro giocatore. Il tecnico del Napoli ha voluto mettere a tacere ogni critica: “Siamo organizzati sui rigori. Il primo lo doveva tirare Politano perché i giocatori hanno facoltà di decidere chi va a calciare. Sul secondo sono intervenuto io ed ho deciso di farlo tirare ad Elmas“.

Restando sui singoli l’allenatore toscano ha analizzato la prova di Kvaratskhelia, apparso ancora fuori forma: “Deve ritrovare il ritmo e la freschezza del primo periodo. Ma non ci dimentichiamo che è stato fermo per un dolore alla schiena. Quindi è tutto normale ed oggi ha giocato anche una buona partita”.

Spalletti dà anche le ultime notizie sulle condizioni di Kim uscito per un “indurimento muscolare. Non è nulla di grave ma non abbiamo voluto rischiare. Magari se poi si infortuna lo puoi perdere anche per un mese. Siamo alla ripresa e queste cose sono normali. Ecco perché abbiamo deciso di non rischiare assolutamente nulla“.

Nel finale Spalletti ha parlato di Napoli-Juventus del 13 gennaio 18sima giornata di Serie A: “È una squadra fortissima. Lo sarebbe stata anche senza le otto vittorie di fila. Sicuramente è quella più difficile da affrontare, anche più di Inter e Milan. Sono i più forti di tutti come squadra e composizione societaria“.