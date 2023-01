Palmeri: “Rigore ridicolo per il Napoli”, Caputi e Capuano: “Inesistente” – FOTO

Moviola Sampdoria-Napoli, l’arbitro Abisso ha assegnato due rigori, molto contestato quello su Anguissa nel primo tempo.

La moviola di Sampdoria-Napoli offre diversi spunti di riflessione. È stato molto contestato il rigore assegnato dopo pochi minuti dall’avvio del primo tempo il fallo su Anguissa. Abisso richiamato al Var ha assegnato il primo rigore al Napoli, vedendo più volte le immagini al monitor.

Proprio la concessione di questo penalty ha fatto scattare i commenti sui social da parte di tanti giornalisti. Palmeri sul primo rigore in Sampdoria-Napoli ha scritto: “Rigore ridicolo per il Napoli”. Ma ci sono state anche altre reazioni, come quella di Massimo Caputi che ha sottolineato: “Rivedendo più volte il replay faccio fatica a capire cosa abbia indotto Abisso ad assegnare il rigore in Sampdoria-Napoli”. Sulla stessa linea d’onda anche Giovanni Capuano che ha detto: “Il rigore per il Napoli semplicemente era inesistente”.

Moviola Sampdoria-Napoli

Rivedendo le immagini si vede come il giocatore della Sampdoria intralcia Anguissa, non solo con la spalla. Poi cadendo calpesta anche la caviglia del giocatore del Napoli. Ma c’è anche un secondo episodio da moviola in Sampdoria-Napoli, il rigore assegnato per fallo di mano di Viera. Anche in questo caso Abisso è stato richiamato al Var e dopo la visione al monitor ha dovuto assegnare il penalty, perché il tocco era netto e scomposto. L’arbitro era posizionato perfettamente e poteva vederlo anche a velocità di gioco, ma è servita la tecnologia per evitare che commettesse un grave errore.

Il terzo caso di moviola è quello relativo all’espulsione di Rincon. Abisso lo espelle direttamente. La spiegazione la fornisce l’ex arbitro Marelli. Il giocatore della Sampdoria commette un grave fallo di gioco, disinteressandosi completamente del pallone.