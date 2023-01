Venerato: “Napoli ingaggio triplicato per Ounahi, partita un’offerta. La situazione”

Calciomercato Napoli – Ciro Venerato alla Domenica Sportiva parla dell’offerta per Azzedine Ounahi calciatore di proprietà dell’Angers in Ligue 1.

Il Napoli sta seguendo il centrocampista marocchino da tempo, da molto prima che esplodesse al Mondiale in Qatar. Ora che tutti gli hanno messo gli occhi addosso è complicato riuscire a portarlo in azzurro ad un prezzo favorevole. Ma Aurelio De Laurentiis attende l’occasione giusta e non si sbilancerà più di tanto, anche perché il giocatore ha 23 anni e deve ancora crescere.

Ounahi al Napoli: l’offerta all’agente

Secondo quanto riferisce Ciro Venerato in questo momento non ci sono le condizioni per “portare il calciatore al Napoli. La società azzurra ha fatto un’offerta all’agente ma non ha mai parlato con l’Angers. Giuntoli e De Laurentiis hanno chiarito che il giocatore piace molto e che sono disposti ad acquistarlo subito, lasciandolo in prestito all’Angers fino a fine stagione“.

Ma “l’offerta del Napoli per Ounahi arriva a 15 milioni con i bonus e non si andrà oltre. La SSCN ha già triplicato l’ingaggio del giocatore portandolo a 1,5 milioni di euro. Il Napoli ha fatto la sua mossa ma non vuole assolutamente partecipare ad aste. Mentre la società francese spera che il prezzo del cartellino di Ounahi possa alzarsi visto che ci sono gli interessi, poco concreti, di altri club come Lipsia, Leeds e Leicester. L’Angers vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro per Ounahi, cifra a cui il Napoli non vuole arrivare“. dice Venerato.

L’esperto di calciomercato parla anche di un arrivo possibile di “Contini già in giornata, con Sirigu che può trasferirsi al Cagliari di Ranieri“.